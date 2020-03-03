POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den İdlib sözleri: Mevziye girerim nasip olursa şehit olurum

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken ''Görev düşsün silahımı alır koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim nasip olursa şehit olurum.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin konularla alakalı açıklamalarda bulunurken İdlib'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

''Nasip olursa şehit olurum''
Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir.

Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır. Kendi payıma konuşuyorum, görev düşsün silahımı alır koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim nasip olursa şehit olurum.

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