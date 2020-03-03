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Veysel Eroğlu için şehidin cenaze namazı iki kez kılındı iddiası

AFYONKARAHİSAR'ın İdlib şehidi Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesiyle ilgili sosyal medyaya sansasyon yaratan bir iddia düştü. İddiaya göre Eski bakan Veysel Eroğlu geç kaldığı için şehidin cenazesi ikinci kez kılındı. Görüntüler bu iddiayı yalanlarken asıl sebep ortaya çıktı.

İdlib'de hayatını kaybeden Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin için memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen cenaze töreni gündeme  eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hakkında ortaya atılan bir iddia ile geldi. Sosyal medyada dolaşan video görüntülerde imam şehidin cenaze namazını ikinci kez kıldıracağını anons ediyor. 

Bu görüntüler twittera 'Veysel Eroğlu geç kaldığı için ikinci kez cenaze namazı kılındı' diye servis edildi. Oysa işin aslı hiç de öyle değildi. Şehidin cenaze namazının ikinci kez kılınmasının sebebi 'silah arkadaşı olan devrelerinin' cenaze namazına yetişememesiydi. 

Görüntüler de bunu doğrular nitelikte. Şehidin devreleri cenaze namazı kılmak için naaşını başına geliyorlar. İmam da cemaatten geri gidip yer açmalarını istiyor. Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'e son görevlerini yapmak isteyen şehidin devreleri ön safta yer alıyorlar. 

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