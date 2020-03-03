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Mevlüt Çavulşoğlu: Avrupa insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu konuşmasında, AB kurumlarının Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmeden sonra ikili basın önünde konuşmalarda bulundular. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir"

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