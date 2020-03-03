ATV Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru olay oldu!

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dün heyecanlı anlar yaşandı. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada, yarışmacıya sorulan soru ekran başındaki izleyenleri neye uğrattığını şaşırttı.

Bir yarışmacıya yöneltilen 'Sivaslı' sorusu, bir anda arama motorlarında en çok aratılan sözcüklerden oldu. 15 bin TL barajı sonrası "Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında 'Sivaslı' yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?" sorusu geldi.

Önce 'yüzde 50' ardından 'çift cevap' joker haklarını kullanan yarışmacı, 'Ege' yanıtı ile 30 bin TL ödüle hak kazandı. Ancak 'devam' diyen yarışmacı, bir sonraki soruda yanlış cevap verince 15 bin TL ile 'Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı.