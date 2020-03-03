KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Galatasaray henüz havaya girmedi

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Galatasaray takımında var ama camiada henüz şampiyonluk havası yok. Henüz o kıvılcım gelmedi. Sivasspor'u yenerse Beşiktaş maçına bayağı bir kıvılcımlı olabilir.'' yorumunda bulundu.

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Galatasaray takımında var ama camiada henüz şampiyonluk havası yok. Henüz o kıvılcım gelmedi. Sivasspor'u yenerse Beşiktaş maçına bayağı bir kıvılcımlı olabilir.'' yorumunda bulundu.

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