Candaş Tolga Işık: Trabzonspor'daki oyuuncular Türkiye ligi üzerinde
Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Bireysel olarak baktığın zaman Trabzonspor'daki bütün oyuncular şu anda Türkiye liginin ortalamasının üzerindeler. Oyunculara tek tek bak Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta hangisi oynamaz.'' dedi.
Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Bireysel olarak baktığın zaman Trabzonspor'daki bütün oyuncular şu anda Türkiye liginin ortalamasının üzerindeler. Oyunculara tek tek bak Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta hangisi oynamaz.'' dedi.