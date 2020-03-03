Candaş Tolga Işık: Fenerbahçeliler Ali Koç'a dört elle sarılsın

Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Bir Beşiktaşlı olarak Ali Koç'un istifa etmesini çok isterim. Galatasaraylılar da çok ister. Trabzonlular da bayılır. Ali Koç cebinden 810 milyon TL para koymuş. Ali Koç, Fenerbahçe'den ayrıldığı gün Fenerbahçe, Beşiktaş'tan kötü duruma düşer. Kim verir abi pu parayı. Böyle fedakarlığı Ali Koç yapıyor. Fenerbahçeliler Ali Koç'a dört elle sarılsın.'' ifadelerini kullandı.