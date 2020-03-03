Serdar Ali Çelikler: Ersun Yanal Para istememiştir

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ersun Yanal'ın Trabzon maçına çıkacak olması absürt bir durumdur. Hoca bırakmak istemiştir. Para istememiştir. Tazminat almayacak. Büyük bir tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Ersun Hoca'nın kendi talebidir. Gereğini yapmıştır. Fenerbahçe'nin Trabzon maçına herhangi birisiyle çıkması gerekirdi. Başarısızlığa kılıf aramayıp sorumluluğu üstlenmesi doğru bir karar.'' ifadelerini kullandı.