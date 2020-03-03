KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Yeni hoca yüzde 95 yabancı olur

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''''Yeni hoca yüzde 95 yabancı olur. Yerli hoca için Erol Bulut dışında aday yok. Aykutistler ve Ersunistler diye bir şey yok. Cumhuriyetçiler ve Demoaratlar gibi değil. Başka alternatifler de var yani.." açıklamarını yaptı.

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''''Yeni hoca yüzde 95 yabancı olur. Yerli hoca için Erol Bulut dışında aday yok. Aykutistler ve Ersunistler diye bir şey yok. Cumhuriyetçiler ve Demoaratlar gibi değil. Başka alternatifler de var yani. ve Tayfun Korkut sezon sonuna kadar ismi gündeme gelenlerden biri olsa bile menajerinin 'haberim yok' diye açıklaması var. Emre Belözoğlu ve Tuncay Şanlı ikilisi sezon sonuna kadar götürürler. Yeni sezonda hoca büyük ihtimalle Alman olur. Roger Schmidt olabilir. Niko Kovac olabilir. Henüz belli değil.'' dedi.

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