Serdar Ali Çelikler: Hocanın da tercihleri doğru değil

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Tolgay Arslan'ı, Altay'ı, Gustavo'yu, Max Kruse'yi, Emre'yi Ersun Yanal aldırdı. Ali Koç, Emre'yi istemiyordu. Sol bek ve stoper istediler alamadılar. Rodriguez ve Deniz Türüç'e itiraz etmedi. Hocanın da tercihleri doğru değil. Fenerbahçe, Tolgay'a 3,5 milyon euro harcamış. Zajc'a da 6,5 milyon euro harcamış. Yanlış transfer yaptıkça ciddi maliyet yükleniyor. Fenerbahçe'nin ismi büyük ama tercih edilen bir kulüp değil.'' dedi.