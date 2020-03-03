KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: 'Emre'ye kırgınım, liderlik göstermedi

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Açıkçası Ersun Yanal'la birlikte Emre'ye kırgınım. Liderlik göstermediğini düşünmüyorum. Emre fizik olarak düşüşte...'' yorumunda bulundu.

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Açıkçası Ersun Yanal'la birlikte Emre'ye kırgınım. Liderlik göstermediğini düşünmüyorum. Emre fizik olarak düşüşte. Ersun Yanal'la Beşiktaş maçı öncesi kavga dövüş yok ama tartışıyorlar. Ersun yanal olmasa bu takım şampiyon olamazdı. Ama daha iyi bir noktada olabilirdi. Comolli'nin enkazının birkaç hocayı daha yiyeceğini Ali Koç'un yanındakiler söylemeye başladı. Hatta Ali Koç da söyleme başladı.'' yorumunda bulundu.

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