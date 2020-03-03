Candaş Tolga Işık: Alman hoca bakıyorlar
Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''İçerden gelen kulislerden Alman hoca bakıyorlar. Semih Bey, Almanya'daymış. Çarşamba günü bir toplantı yapılacak takımla. Yeni süreçte neler olacağı. Emre-İsmail Kartal duydum.'' diyerek Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktardı.
Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''İçerden gelen kulislerden Alman hoca bakıyorlar. Semih Bey, Almanya'daymış. Çarşamba günü bir toplantı yapılacak takımla. Yeni süreçte neler olacağı. Emre-İsmail Kartal duydum.'' diyerek Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktardı.