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İngiliz gazeteciye mülteciden ‘tokat’ gibi cevap

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’nda haber nöbeti tutan gazetecileri provoke etmek isteyen İngiliz gazeteci Skyti muhabirine, ‘tokat’ gibi cevap mülteci gençten geldi.

İngiliz gazeteci Skytv muhabiri, "Türkiye bu insanları zorla, otobüslerle, istemedikleri halde sınır kapılarına getirdi" diyerek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç’u, provoke etmeye çalıştı. Malkoç’un açıklamasının ardından Türk gazeteciler ile tartışmaya devam İngiliz gazeteci, iddiasını sürdürünce, Türk gazeteciler bir mülteciyi tesadüfen yoldan çevirerek, "Seni buraya zorla mı getirdiler?" diye sorunca, Afgan genç, "Hayır ben kendi paramla taksi tutarak geldim" dedi.

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