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Elazığ'da deprem sonrası evine girdi! Çökme sonucu hayatını kaybetti

Elazığ'da 6.8'lik depremde ağır hasar görünce boşalttığı 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya giden Murat Demir, balkonun çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Murat Demir (42), Kızılay Mahallesi'nde halasına ait iki katlı kerpiç evden eşya çıkarmaya çalıştığı sırada, evin merdivenle çıkılan giriş bölümü çöktü.

Olayda ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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