Yılmaz Morgül ödül töreninde sanatçıları çürük raporu almakla suçladı

Önceki gün Türkiye'nin İncileri Ödül Törenine katılan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, geceye askeri kamuflaj kıyafetlerini giyerek katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşayan Morgül, şu ifadeleri kullandı:

"Empati yapmak için bu kıyafeti giydim": Ben Türk halkıyla, Türk askeri arasında empati yapmak için bu kıyafeti giydim. Bu gerçek bir asker kıyafetidir. Ben bu kutsal kamuflajı yaklaşık 20 yıldır giyiyorum.

"Askerlik yapmamak için çürük raporu olanlar var"

Yılmaz Morgül, konuşmasının devamında çok ses getirecek açıklamalarda bulundu. Morgül, "Sanat camiasında askerlik yapmamak için çürük raporu alanlar var" ifadelerini kullandı.