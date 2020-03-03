Serdar Ali Çelikler: Jupp Heynckes'i sportif direktör yaparım

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Kovac-Tayfun Korkut, Roger Schmidt-Tayfun Korkut olabilir. Ben olsam Jupp Heynckes'i sportif direktör yaparım. 70 küsür yaşında teknik direktörlük için enerjisi yoktur. Madem Alman ekolü istiyorsun al sana Jupp Heynckes. Bilgisiyle tokatlar herkesi. Jupp Heynckes'in yanına Tayfun'u al Emre'yi de idari direktör yap. Zico'nun tek numarası buydu. Zico, büyük hoca değildi ama efsane adamdı. Lampard'ın bilgisayara ekranı Zico. Joe Cole elini öpüyordu. Saygı duyarlardı. Jupp Heynckes hem büyük hoca hem saygın. Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'i şampiyonu yapmış. Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmış. Al sana danışmanlık yapsın.'' dedi.