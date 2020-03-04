Erdoğan güldüğü videosu için 'şeytani bir kampanya' dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin İdlib kentindeki saldırılarda 34 askerin hayatını kaybetmesinin ardından ilk defa geçen cumartesi günü İstanbul’daki milletvekilleri buluşmasında konuşmuştu.

Bu konuşmanın bir bölümünde ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili anısını anlatan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bulunduğu tarafa bakarak gülmüştü.

Bu toplantıda videoyu ilk defa izleyen Erdoğan’ın sinirlenerek, şu değerlendirmeyi yaptığı belirtildi: “Orada bir ironi var. Trump’la yaptığım bir görüşmeyi aktarıyorum. Her tarafı ironik olan bir görüşmeyi ortaya koymak için söylenen bir söz. Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum.”