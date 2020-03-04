MEDYA

Tutunamayanlar 9. bölüm fragmanı

Tutunamayanlar dizisi 9. yeni bölümüyle 10 Mart 2020 Salı akşamı TRT 1'de olacak. Tutunamayanlar'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tutunamayanlar 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tutunamayanlar'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tutunamayanlar 10 Mart 2020 Salı akşamı TRT 1'de...

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e aşık olur.

Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz ilham perisi İlhan'la karşılaşır.

İlham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı final maçı golleri ve geniş özeti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Türkiye'ye destek açıklaması
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu koronavirüs önlemlerini görüştü
İstanbul'da otobüs personeli ile öğrenciler arasında ücret tartışması
Süleyman Soylu'dan Yunanistan'a tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hercai 35. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 25. bölüm 2. fragmanı
James Jeffrey: Türkiye'ye mühimmat desteği sağlamaya hazırız
Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm 2. fragmanı
Tansu Çiller'den Bahar Kalkanı çıkışı: O asker gitti o bayrak 8 saatte indi
Miraç Kandili ne zaman 2020 Diyanet kandil tarihleri
Şehitler İdlib'e giderken çektikleri videoda helallik istemiş
Kurbanbayramı tarihi 2020 takvim kaç gün tatil?