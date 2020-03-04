Ali Babacan AK Parti'yi eleştiri yağmuruna tuttu! Ailenin verdiği kararla yönetiliyor

Ali Babacan, parti kuracağını açıkladıktan sonra ilk halka açık toplantısını üniversiteli gençlerle yaptı. AK Parti'den ayrılmasıyla ilgili konuşan Babacan, "AK Parti'de önceden kararları alırken iyi bir tartışma süreci vardı. Daha sonra bir kişinin çevresindekilerin ve ailesinin kararlarıyla 83 milyon ülke yönetilmeye başlandı. Çok dua ettim sorunlar düzelsin diye, ama olmadı" dedi. Babacan, ülke sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşan öğrencilere "Sizlerin arasından 15-20 kişilik bir kabine kursak inanın Türkiye çok daha iyi yönetilir" diye seslendi.

'Ülke bir kişinin çevresindekilerin ve ailenin verdiği kararla yönetiliyor'

"O ilk bölümde hep liyakate vurgu yaptınız. Bu, yavaş yavaş bir kenara konuldu. Daha çok sadakat ve emre itaat önemli bir ilke haline geldi. Ondan sonra insan kaynağı profili değişmeye başladı. Yavaş yavaş kalite aşağı doğru çekildi. İkincisi de istişare, yani kararları alırken iyi bir teknik hazırlık, iyi bir tartışma, iyi bir karar alma süreci ondan sonra nihayetinde siyasi kararı verme. Eskiden böyleydi, yıllarca böyle gitti işler. Ama daha sonra maalesef çok kestirme yollardan ve nihayetinde bir kişinin çevresindekilerin ve ailenin verdiği kararla 83 milyon kişilik ülke yönetilmeye başladı.