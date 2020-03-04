Semih Özsoy'dan Fenerbahçe'de teknik direktörlük açıklaması geldi

“21 Nisan açısından kısmen umut verici bir sonuç oldu”

Karşılaşmanın çok daha farklı olabileceğini kaydeden Özsoy, “2-1 mağlup olduk. Çok daha farklı olabilirdi. Çok daha net pozisyona sahiptik ama 2-2'de bitebilirdi. 3-2'de mağlup olabilirdik. 3-2 öne de geçebilirdik. İnşallah 21 Nisan'da rövanş olarak kupada bu sene başarılı olamadığımız ama sonuna kadar takipte olacağımız ligde bir teselli Türkiye kupasını alarak bulmalı düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan mağlubiyet ama 21 Nisan açısından kısmen umut verici bir sonuç oldu” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör süreci bugünden itibaren başlamıştır”

Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktör sürecinin başladığını vurgulayan Özsoy, “Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör süreci bugünden itibaren başlamıştır. En kısa sürede neticelenecektir. Bizim bugün önemli bir maçımız vardı. Her ne kadar yolları ayırmışsakta hocamızda vardı. Kendi aramızda toplantı yapacağız kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var. En kısa sürede adını koyacağız” ifadelerini kullandı.