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Survivor 2020'de adaya veda ünlü isim belli oldu!

Survivor'ın dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler takımının yarışmacılarından İrem, Sercan ve Derya arasında adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor'ın 3. haftasında dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Derya olmuştu. Survivor'da SMS oylamasında bu hafta en yüksek oyu alan iki isim Barış ve Ersin oldu. Ersin ikinci eleme adayı olarak İrem'in ismini söyledi. Barış ise Sercan'ı üçüncü eleme adayı yaptı.

Eleme adayları olan Derya, İrem ve Sercan arasında en az oyu alan yarışmacı Survivor 2020'de ünlüler takımından Derya Can oldu. Derya Can geçen hafta da eleme adayları arasına girmiş ancak yarışmadan Tuğba Melis Türk elenmişti.

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