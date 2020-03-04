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Tansu Çiller'in İdlib açıklaması gündem oldu: O asker gitti o bayrak 8 saatte indi

TÜRKİYE'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller, "Diyorlar ya, 'İdlib'de ne yapıyoruz?' diye. Eğer onlar olmazsa içeriyi korumanız mümkün değildir. Onu güney sınırımıza taşırsanız ve içeride yaparsanız daha çok evlat ölür, ülke daha çok zarar görür, daha çok bedel öderiz" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Müzesinde (2. TBMM binası) düzenlenen 'Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Kadını Özel Oturumu'nda katılımcılara hitap eden Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller, Bahar Kalkanı Harekatı'nın neden gerekli olduğuna değinip; başbakanlığı döneminde Yunanistan ile çıkan Kardak Kayalıkları krizini de hatırlatarak, "Bu topraklar böyle kuruldu. Bu topraklar böyle ve o asker gitti, o bayrak sekiz saat içinde indi. Uyanık olmak mecburiyetindeyiz" dedi.

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