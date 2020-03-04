Şile'de kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı o anlar kameralarda

Şile Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yola geçip üç araca çarptı. Kazada 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı. Kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjü aşarak park halindeki üç araca çarptı. Araçlara çarpan otomobil daha sonra aştığı refüjün üstüne çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.