POLİTİKA

AK Parti 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' sinevizyon gösterimi yaptı

Bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaparken, 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' sinevizyon gösterimi yapıldı.

Son dönemde artan şehit haberleriyle ilgili iç politikada tartışmalar başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son olarak İdlib'de rejimin saldırısında hayatını kaybeden nice canlarımızı toprağa verdik. Bin yıldır olduğu gibi hiçbir şehidimizin tek damla kanı boşa gitmiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma esnasında, AK Parti'nin hazırlamış olduğu 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' sinevizyonun gösterimini yaptı. 

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