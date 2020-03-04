Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitler tepesi boş kalmayacak dedim diyorum diyeceğim'

Son dönemde artan şehit haberleriyle ilgili iç politikada tartışmalar başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son olarak İdlib'de rejimin saldırısında hayatını kaybeden nice canlarımızı toprağa verdik. Bin yıldır olduğu gibi hiçbir şehidimizin tek damla kanı boşa gitmiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkan Erdoğan, "Şehitler Tepesi boş kalmayacak” sözünü anlamak için de imanın yanında, bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Hala ısrarla “şehitler tepesi boş kalacak” diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme peşinde demektir." ifadelerini kullandı.