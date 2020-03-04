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İdlib şehitleri Batuhan Tank ve arkadaşlarının son konuşmaları ortaya çıktı

Suriye'nin İdlib kentinde geçtiğimiz günlerde rejim unsurlarınca düzenlenen hava saldrıısında şehit düşen Batuhan Tank ve Hataylı Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın bir grup silah arkadaşı ile birlikte çektikleri video ortaya çıktı.

Suriye'de hain saldırı sonucu şehit düşen, Emin Yıldırım ve Batuhan Tank, görüntüyü paylaştıkları 'Ömer' isimli kişiden helallik istiyor ve 'Benim hakkım varsa helal olsun' diyor.

Şehitlerin silah arkadaşları da videoda sevdiklerine selam gönderiyor. Şehit askerlerin İdlib'e giderken çektiği anlaşılan ve 45 saniye süren video, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşıldı.

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