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Milli Savunma Bakanı Akar: Barışçıl çözüm olsun

5 Mart Perşembe günü Moskova'da yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Hulusi Akar'dan, açıklama geldi. Akar, "Dileğimiz sorunun görüşmelerle, barışçıl şekilde çözülmesi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak için geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın önemli bir görüşme yapacağı dile getirilerek "Bu görüşmeden beklentiniz nedir? Nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyoruz?" sorusu üzerine Akar, şunları söyledi:

"Başlangıçtan itibaren vardığımız mutabakatlar var. Onların uygulanmasında bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. En üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görüşlerimiz, önerilerimiz, taleplerimiz muhatabı Sayın Putin'e ifade edilecek. Dolayısıyla bir çözüm bulunmaya çalışılacak. Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemlerdir, siyasi çözümlerdir. Bu konuda başlangıçtan itibaren görüşlerimizi, taleplerimizi hep iletmiş bulunuyoruz. Bu husus bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilecektir."

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