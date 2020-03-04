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İdlib gazisi Emre Koç herkesi duygulandırdı! Bayrağım ve vatanım için canım feda

SURİYE 'nin İdlib kentinde rejim tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonrası yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Emre Koç, hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki baba ocağına getirildi. Koç'un "bayrağım ve vatanım için canım feda" sözleri herkesi duygulandırdı.

İstanbul'da görev yaparken Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında görevli gittiği İdlib'de ayağından yaralanan Uzman Çavuş Koç (25),  Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ev istirahatine çıktı.

"Bayrağım ve vatanım için canım feda"

Koç, saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Veysel Günay ile mahalle ve çocukluk arkadaşı olduklarını, eğitimlerde birlikte yer aldıklarını ifade etti.

Evine asılan Türk bayrağını öpen Koç, "Bayrağım ve vatanım için canım feda." dedi. Anne Mahperi Koç da oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "İnşallah Allah askerlerimize can sağlığı verir. Kazasız belasız, bir şehit haberi daha almadan kurtulup gelirler. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

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