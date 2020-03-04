POLİTİKA

Moskova ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin soruya “Her şeye açığız. Beklentimiz ateşkesin sağlanması” olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin mühimmat desteği açıklamasına ise “Bu tür taleplerimizi Sayın Trump’a ilettim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında verdiği kritik mesajların ardından Meclis’ten ayrılırken gazetecilerin sorularına gündem yaratan yanıtlar verdi.

Erdoğan, ABD’den gelen "Mühimmat ve insani yardım desteği sağlayacağız" açıklamasına “Bu tür taleplerimizi Sayın Trump’a ilettim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmeyle ilgili soruyu ise “Her şeye açığız. Beklentimiz bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek.” şeklinde yanıtladı.

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