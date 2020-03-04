Moskova ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında verdiği kritik mesajların ardından Meclis’ten ayrılırken gazetecilerin sorularına gündem yaratan yanıtlar verdi.

Erdoğan, ABD’den gelen "Mühimmat ve insani yardım desteği sağlayacağız" açıklamasına “Bu tür taleplerimizi Sayın Trump’a ilettim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmeyle ilgili soruyu ise “Her şeye açığız. Beklentimiz bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek.” şeklinde yanıtladı.