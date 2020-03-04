DÜNYA

Suudi kanalında skandal sözler! Koronavirüs salgınında Türkiye'yi suçladılar

SUUDİ ARABİSTAN'da yayın yapan Kanal 24'te programda konuşan emekli general, dünyayı saran salgında Türkiye’yi şeffaf olmamakla suçlayarak Suudi vatandaşlarına ülkeyi ziyaret etmeme çağrısında bulundu.

Dünya genelinde acil durum çağrısına neden olan ve etkisini her geçen gün artırarak her kıtaya yayılan koronavirüs salgını şimdiye 3 binin üzerinde ölüme neden oldu.

Gündemden düşmeyen salgında  tüm medya organları, konu ve konuklarını koronavirüse üzerine yoğunlaştırırken Türkiye düşmanlığıyla bilinen Suudi Arabistan’dan skandal bir suçlama ortaya atıldı.

Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Kanal 24’de bir tartışma programının konuklarından emekli general Zayed al-Omari, virüsün Türkiye’ye de sıçradığını fakat bu haberin yetkililer tarafından hasır altı edildiğini iddia etti.

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