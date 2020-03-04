Sanatçı Kıvanç Uğraşbul düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kuruluşundan itibaren 26 yıl boyunca Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde (MDOB) bas bariton solist sanatçı olarak görev yapan, geçen yıl emekli olmasının ardından televizyon dizilerinde oynamaya başlayan Kıvanç Uğraşbul, genç yaşında yaşama veda etti.

Önceki gün rahatsızlanarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Uğraşbul, aort yırtılması (aort anevrizması) teşhisinin ardından hemen ameliyata alındı.

Uğraşbul, yaklaşık 6 saat süren ameliyatta doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamayarak 53 yaşında vefat etti. Ani vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye neden olan sanatçı için uzun yıllar görev yaptığı Mersin Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı naaşı yıllardır rol aldığı sahneye getirilen Uğraşbul, burada sanatçı dostları tarafından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi Yurdanur ve oğlu Alkış Uğraşbul ile Mersin sanat camiasından çok sayıda kişinin katıldığı törende, Uğraşbul’un sanatçı arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Birbirlerini teselli etmeye çalışan Yurdanur ve Alkış Uğraşbul ise tören boyunca gözyaşı döktü.