Yunan askerinden dayak yiyen Konyalı Uğur Akca: Baba hasretim vardı

Babasının Almanya'da yaşaması nedeniyle bu yönde bir girişimde bulunduğunu söyleyen Akca, ''Babam Almanya'da yaşıyor. 7 yıldır babam gelmedi. Ben de baba hasreti vardı. Kardeşim de Avusturya'da eğitim görüyor. Ben de gitmek istedim'' dedi.

Sınırı geçip girdiği Yunanistan'da yakalanan ve polis tarafından dövülüp geri gönderilen Uğur Akca, Konya'daki evine döndü. Yunan polisi tarafından cop ve beyzbol sopasıyla dövüldüğü için başına 10 dikiş atıldığını anlatan Akca, DHA'ya konuştu.

Babası Enver Akca'nın 20 yıldır Almanya'da yaşadığını kaydeden Akca, şunları söyledi:

''Babam 20 yıldır Almanya'da yaşıyor. Kardeşim Onur da erasmus projesi vasıtasıyla, geçen ocak ayında Avusturya'ya gitti. Konya'da annemle birlikte yaşıyorum. Lise mezunuyum, eğitimime devam edemedim. Babam ve kardeşim yurt dışında olduğu için yurt dışına gitme girişiminde bulundum.''