Türkiye'de 4 ilde koronavirüs alarmı! İstanbul uçağındaki yolcuda virüs çıktı
TÜRKİYE'de 4 ilden gelen son dakika haberler koronavirüs alarmına geçirdi. İstanbul'dan THY uçağıyla Singapur'a giden yolcuya yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. THY uçağı, personeliyle birlikte geri dönerken, bakan Koca 3 pilot ile 11 kabin görevlisinin 14 günlüğüne karantinaya alındığını açıkladı. Ölü sayısı 107'ye çıkan İran ise okulları kapattı.
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs Türkiye'yi de korkutuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "İçimizde koronavirüslüler olabilir" açıklamasından sonra İstanbul'dan Singapur'a giden THY uçağındaki bir yolcuda koronavirüs tespit edildi. İstanbul Havaalanı'nı transit geçiş için kullandığı belirtilen hasta karantinaya alınırken, THY uçağı 3 pilotu ve 11 mürettabatıyla boş olarak Türkiye'ye döndü. Sağlık Bakanı Koca son dakika açıklamasında, Singapur'da Covid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi. Öte yandan umreden dönen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türklerin sayısı 4'e çıktı. İran'da ölü sayısı 107'ye yükselirken tüm maçlar iptal edildi, tüm okullar ay sonuna kadar tatil edildi.
İstanbul'dan Singapur'a giden yolcuda bulundu
Singapur medyasında yer alan habere göre, 3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan koronavirüs testleri yapıldı. Yapılan testler sonucunda yolcuda Covid-19 koronavirüs olduğu tespit edildi. Singapur Sağlık Bakanlığı uçaktaki diğer yolcuları da takip altına aldı. Singapurlu yetkililer hasta yolcunun detaylarını paylaştı.
Uçak ve uçuş ekibi Türkiye'ye geri döndü
Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul’dan Singapur’a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda Corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra TK54 sefer sayılı uçuştaki 3 pilot ve 11 kişilik kabin ekibi, İstanbul’a geri gönderilen uçakla boş olarak yola çıktı. Singapur Sivil Havacılık Kurumu’nun açıklamasının ardından Singapurlu yetkililer Reuters’a corona virüsü tespit edilen hasta hakkında açıklamalarda bulundu.
Türk değil, ama yakın temasta bulunmuş
İsmini açıklamayan bir havacılık yetkilisi, virüs rastlanan kişinin İstanbul üzerinden transit geçiş yapan bir yolcu olduğunu duyurdu. Yetkili, hasta yolcunun Türk vatandaşı olmadığını açıkladı. Aynı yetkili, virüs testi yapılan kabin ekibinin, şu aşamada herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması nedeniyle İstanbul’a geri gönderildiğini belirtti.
11 kişilik kabin ekibi ve 3 pilot, İstanbul’da karantina altına alınacaklar. Singapur Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada “Uçuş ekibi TK54 sefer sayılı uçaktaki koronavirüse rastlanan yolcuyla yakın temasta bulunmuş” ifadeleri yer aldı.