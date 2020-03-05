CHP'den ekonomi raporu! Her 20 kişiden biri depresyonda

CHP’nin ekonomi raporunda, 2002-2018 arasında geçim sıkıntısı ve ticari başarısızlık nedeniyle intihar edenlerin sayısı 5 bin 485 kişi olduğu belirtilirken her 20 kişiden biri de depresyonda çıktı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel’in başkanlığındaki Bilim Platformu'nun hazırladığı politika notunda, ekonomik krizde sahipsiz ve çaresiz kalan yurttaşların hayatına son vermek zorunda kaldığı öne sürüldü.

CHP'nin politika notunda şunlara yer verildi:

İntihar vakaları

-2002-2018 yılları arasında geçim sıkıntısı ve ticari başarısızlık nedeniyle 5 bin 485 kişi intihar etti. Son 10 yılda TBMM’nin önünde intihar edenlerin sayısı 30’u aştı. 2018’de toplam 3 bin 161 intihar vakası yaşanırken geçim zorluğu nedeniyle intihar edenlerin sayısı 246 oldu.

Yaşam Memnuniyet Araştırması

-Dünya Mutluluk Raporu’na göre Türkiye, 2019 yılında mutluluk sıralamasında 156 ülke içerisinde 79. oldu. TÜİK Yaşam Memnuniyet Araştırması’na göre de Türkiye’de 2011 yılında mutlu insanların oranı yüzde 62 olurken, 2019 yılında bu oran yüzde 52’ye geriledi.

Türkiye nüfusunun yüzde 4.5’i depresyonda

-Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 4.5’i depresyonda. Başka bir deyişle Türkiye’de ortalama her 20 kişiden biri ruhsal olarak depresyon içerisinde. Resmi verilere göre, son üç yılda psikiyatri kliniklerine başvuranların sayısı 8 milyon olurken, antidepresan kullanımı da son 5 yılda yaklaşık yüzde 27 oranında arttı.

Ekonomik veriler

-2018 ve 2019’da gerçekleşen konkordato sayısı 2 bine yaklaşırken, aynı dönemde toplam 27 bin şirket kapandı. 2016’dan 2020’ye kadar ise 53 bin şirket iflas etti. Son üç yılda takibe düşen ticari kredi tutarı 3 kat artarak 128 milyar TL’ye ulaştı. Son 10 yılda takipteki KOBİ kredisi tutarı ise on katına çıkarak 62 milyar TL oldu.