Beşiktaş beklerinden vazgeçmiyor

BEŞİKTAŞ'ta gelecek sezonun kadro hazırlıkları da tam gaz devam ediyor. Kartal beklerini bozmak istemiyor, Haziran ayında sözleşmeleri biten Caner Erkin ve Gökhan gönül'e yeni sözleşme teklifi yapıldı. İki tecrübeli bek oyuncusunun sözleşmeyi kabul edeceği ifade ediliyor.

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Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen Beşiktaş, bir yandan zirve takibini sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun kadro hazırlıklarına şimdiden başladı. Ekonomik olarak zor günler yaşayan siyah-beyazlı takım, birçok futbolcudan 'feda' bekliyor.

Gökhan ve Caner'e 2 yıllık sözleşme

Kulübün milli futbolcuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e de bu doğrultuda yeni sözleşmeler önerildi. Haziran ayında kontratları sona erecek olan iki deneyimli futbolcuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik teklifler yapıldı.

3 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen Caner Erkin ile 4 sezondur Beşiktaş'ta oynayan Gökhan Gönül'e verilecek maaş da belli oldu. Yönetim, iki isme de 1 milyon euro garanti ücret artı maç başı şeklinde öneride bulundu.

Hem Caner hem de Gökhan'ın sezon sonunda yeni sözleşmeleri imzalayacağı ifade ediliyor. 35 yaşındaki Gökhan Gönül bu sezon 21 maçta 2 gol 3 asist, 31 yaşındaki Caner Erkin ise 23 maçta 3 gol 9 asist yaparak takıma katkı sağladı.