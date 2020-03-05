Engin Özkoç sözleri Erdoğan'a ne dedi vekiller birbirine girdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Meclis'te basın toplantısı düzenledi ve çok dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan'a hakaret eden Engin Özkoç'un söyledikleri vekilleri birbirine düşürdü ve kavga çıktı. Peki Engin Özkoç ne dedi, Engin Özkoç'un Erdoğan sözleri neler?

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Engin Özkoç ne dedi sözleri bir anda gündem oldu. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Engin Özkoç kürsüye çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren sözleri tekrar tekrar kunlandı. Engin Özkoç'un açıklamalarından sonra vekilleri birbirine girdi ve Meclis karıştı. Peki CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ne dedi?

TBMM’de dün gergin bir gün yaşandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın grup konuşması sonrasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

ÖZKOÇ’TAN AĞIR HAKARET: Erdoğan’a cevap vermek maksadıyla kürsüye çıkan Özkoç, açıkça Cumhurbaşkanı’nın ismini vererek hakarette bulundu. Özkoç, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ifadelerini tekrar tekrar kullandı. Basın toplantısı sonrası Meclis Genel Kurulu’nda CHP’nin Suriye politikasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergesi görüşülürken, kürsüye CHP’li Özkoç çıkınca salonda tansiyon yükseldi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüye yürüyerek eli havada tepki gösterdi. AK Parti grubundan kürsüye yürüyenlerin sayısı artınca CHP milletvekilleri de kürsünün etrafında toplandı.

ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR: Engin Özkoç, 5 Şubat 1962’de Sakarya'nın Kayalar Memduhiye Köyü'nde doğdu. İlkokulu Memduhiye Köyü’nde, ortaokul ve liseyi merkez ilçe Adapazarı'nda okudu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Siyasete CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Engin Özkoç, Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özkoç, 2011 Genel Seçimlerinde elde ettiği başarıyla Sakarya'nın 34 yıl aradan sonra Meclis'e gönderdiği ilk CHP'li vekil oldu.

24. Dönemde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesiydi. CHP TBMM Grup Yönetiminde yer aldı. 24. ve 26. Dönem CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürütüyor.