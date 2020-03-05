HABER /  GÜNCEL

LPG otogaz bugünden itibaren 7 kuruş indirimli! EPGİS açıkladı

EPGİS, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, LPG otogaz pompa fiyatlarında 7 kuruş indirime gidildiğini açıkladı.

Abone ol

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) önceki açıklamasında, "5 Mart tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogazda 20 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" demişti.

LPG otogazda 7 kuruş indirim

İkinci bir açıklamada ise "5 Mart tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogazda 7 kuruş/litre pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

Hem benzin, hem motorin, hem de otogazda Ocak ayı sonuna kadar eşel mobil sistemi ile fiyat artışları sınırlanıyordu. Ocak ayının son günlerinde ise ise uzun bir aradan sonra ilk kez indirim gerçekleşti. Eşel mobil sistemi, ÖTV'nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor.

Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler enflasyonu da doğrudan etkiliyor. Sistemin başladığı 2018 Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği 2018 Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji uyardı: Yağışlar Türkiye'yi saracak! Mart kapıdan baktıracak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Engin Özkoç ne dedi? Erdoğan dava açınca attığı twite bakın
Rus uçakları İdlib'de sivilleri vurdu! Çok sayıda ölü var
Fatih Altaylı'dan bomba deprem iddiası! Halktan saklanıyor
184 rejim askeri öldürüldü İdlib Katili General ile Rusya'nın gözdesi komutan da vuruldu
Ronaldinho sahte pasaport iddiasıyla gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a 1 milyon liralık dava!
ÖNCEKİ HABERLER
Beyoğlu'nda yeni otomobiliyle çarptığı kişiyi görünce ikinci kez şoka uğradı
Fenerbahçe, Roger Schmidt için gaza bastı
Engin Özkoç ne dedi sözleri Meclis'te kanlı kavga çıkardı
CHP'den ekonomi raporu! Her 20 kişiden biri depresyonda
Şenol Güneş Cenk Tosun'un yerine Adem Büyük'ü çağıracak
Çürük raporuna ateş püskürdü Yılmaz Morgül asker kamuflajı giydi!
Yorumlar