Engin Özkoç kimdir aslen nereli? Engin Özkoç hayatı

Uzun yıllar siyasetin içinde olan isim Engin Özkoç CHP Grup Başkanvekili olarak görev yapıyor. 58 yaşında olan Engin Özkoç aslen . Sakarya doğumlu. İşletme ve İktisat Fakültesi mezunu olan Engin Koç, Sakarya'nın 34 yıl aradan sonra Meclis'e gönderdiği ilk CHP'li vekil oldu. Peki Engin Özkoç evli mi eşi kim?

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Türk siyasetinin tanınan yüzlerinden biri olan Engin Özkoç, aslen Sakarya doğumlu ve 58 yaşında. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis üyeliği de yapan Engin Özkoç'un hayatı hakkındaki bilgileri derledik.

ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR: Engin Özkoç, 5 Şubat 1962’de Sakarya'nın Kayalar Memduhiye Köyü'nde doğdu. İlkokulu Memduhiye Köyü’nde, ortaokul ve liseyi merkez ilçe Adapazarı'nda okudu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Siyasete CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Engin Özkoç, Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özkoç, 2011 Genel Seçimlerinde elde ettiği başarıyla Sakarya'nın 34 yıl aradan sonra Meclis'e gönderdiği ilk CHP'li vekil oldu.

24. Dönemde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesiydi. CHP TBMM Grup Yönetiminde yer aldı. 24. ve 26. Dönem CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürütüyor.