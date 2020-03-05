İngiliz bilim adamı korkuttu! Koronavirüs için verilen savaş kaybedildi

İNGİLTERE bilim insanı Neil Ferguson, virüsün yayılmasına karşı verilen savaşın kaybedildiğini iddia etti

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İngiliz BBC televizyonuna konuk olan Royal Collage Profesörü virüsün yayılmasına karşı verilen savaşın kaybedildiğini iddia etti.

Virüsün yayılmasının önüne geçmek için yoğun mesai harcandığını ancak bu çalışmaların başarısız olduğunun altını çizen Ferguson şunları söyledi:



-"Şimdi odaklanmamız gereken şey, salgını, sağlık sektörünün başa çıkabileceği seviyede tutmak"

Tedavi yok



Virüsün bu kadar ülkeye yayılmadan önce tedavi edecek bir çözüm bulunamadığının altını çizen Ferguson, İngiltere'nin ise İtalya'dakine benzer bir durum ile karşı karşıya olabileceği uyarısında bulundu.



Virüs nasıl ortaya çıktı, insanlara nasıl bulaştı?

Hastalığın çıkışına ilişkin ilk spekülasyonlar deniz ürünleri ve yılanları işaret etse de, Güney Çin Ziraat Üniversitesi, pangolinlerdeki bir virüsün genetik sıralamasının yeni tür Corona virüs ile yüzde 99 örtüştüğünü ortaya çıkardı. Bu da, virüsün insanlara bulaşmadan önce yarasalardan pangolinlere geçmiş olabileceği olasılığını gündeme getiriyor. Soyu tükenmekte olan pangolinler, dünyada yasadışı yollarla en çok pazarlanan hayvanlar arasında bulunuyor.