Anadolu efes Yunan ekibini ağırlıyor 40'ıncı randevu

THY EUROLEAGUE'de Anadolu Efes, evinde yarın Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak. Öte yandan Tel Aviv'e iki sayı farkla mağlup olan lider Efes, 39 maçın 18'inde Olympiakos karşısında parkeden galip ayrılırken, Yunan ekibi 21 maç kazanarak rakibine karşılık verdi.

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THY Euroleague'de 11 maç sonra mağlubiyet yüzü gören lider Anadolu Efes, 28. haftada evinde Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek.THY Euroleague’in 28. haftasında Anadolu Efes, yarın 20.30'da Sinan Erdem Salonu'nda Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Euroleague’de 27 haftanın ardından Efes 23 galibiyet, 4 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet, 15 mağlubiyet ve averajla 11. sırada yer alıyor.

Euroleague'de son olarak Maccabi Fox Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşan Efes, parkeden 77-75'lik skorla mağlup ayrılarak 11 maç sonra kaybetti.

İki dev arasında 40'ıncı randevu

Anadolu Efes ile Olympiakos, Euroleague'de bugüne kadar 39 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakaların 18'inde parkeden galip ayrılan taraf olurken, Yunan temsilcisi ise 21 kez kazandı. Efes, sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı 86-67'lik skorla kazanmıştı.

Efes üst üste evinde oynayacak

Euroleague'de son 7 maçının 6'sını deplasmanda oynayan Anadolu Efes evine dönüyor. Lacivert-beyazlılar bu süreçte üst üste 3 müsabakasını sahasında oynayacak. Efes Olympiakos'un ardından Valencia Basket ve Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek.

İki takımın genel istatistikleri şöyle:

Ligde Anadolu Efes 87.1 sayı, 33.4 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla, Olympiakos ise 81.0 sayı, 35.2 ribaund ve 16.9 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 21.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Kırmızı-beyazlılarda ise Georgios Printezis 11.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.