En faydalı yağlar! Avakado, balık yağı ve bitter çikolata

Sağlıklı bir vücut için birtakım besinlerin alınması gerekmektedir. O besinler arasında yağlar büyük bir önem taşımaktadır. Çok fazla bilinmese de bazı besinlerin içerisinde çok kıymetli yağlar bulunmaktadır.

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Yağ, protein ve karbonhidratlar kalori cinsinden ölçüldüğünde enerji verir. Hangi vücut tipinde olursak olalım, vücudumuz günlük aktivitelerini sürdürmek için kaloriye ihtiyaç duyar. Ancak fazla tüketildiğinde, enerji fazlası yağları sentezlemek için kullanır ve önemli ölçüde enerjinin depolanmasına neden olur. Tüm hücre zarlarında yağ bulunur ve hücre fonksiyonları açısından hayati önem taşır.

Bununla birlikte, besin kaynaklı yağların tamamı aynı özelliklere sahip değildir ve bazı yağlar diğerlerinden daha sağlıklıdır. Bu nedenle, kalp damar sağlığı açısından sağlıksız yağlar yerine sağlıklı yağların tüketilmesinin önemli olduğunu belirten Herbalife Nutrition Eğitimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Luigi Gratton bu yağların bulunduğu besinler hakkında bilmemiz gerekenleri bizler için sıraladı.

Omega-3 Deposu Balık

Omega-6 ve Omega-3 en popüler sağlıklı yağlar olarak bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen çalışmalara ve güncel trendlere göre, Omega-3 tüketiminin artırılması kalp damar sağlığı açısından olumlu sonuçlar yaratır ve kandaki yağ oranının düşürülmesine yardımcı olur. Sağlıklı yağların faydaları beyin, gözler, kalp, cilt ve diğer organlar üzerinde gözlemlenebilir. Bu nedenle, besinler ve besin takviyeleri aracılığıyla Omega-3 açısından zengin bir beslenme programı uygulayarak sağlık açısından önemli bir etki yaratabilirsiniz. Omega-3 tüketimini artırmak için bol sebze ve meyvenin yanı sıra karides ve somon gibi deniz ürünlerini diyetinize ekleyebilirsiniz.

Özellikle somon, alabalık, orkinos, sardalya ve ringa balığı gibi yağlı balıklar kalp sağlığı açısından faydalı olan omega-3 yağ asitleri, yüksek kaliteli proteinler ve diğer önemli besin maddeleri bakımından zengindir.

Oleik Asit Kaynağı Avokado

Avokado aynı zamanda zeytinyağında da bulunan ve sağlık açısından pek çok faydası bulunan oleik asit adlı bir mono-doymamış yağ asidi içerir. Ayrıca muza kıyasla %40 daha fazla potasyum içermesi nedeniyle mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Avokado, LDL kolesterol ve trigliserit seviyesinin düşürülmesine ve HDL ("iyi") kolesterolün yükseltilmesine yardımcı olan iyi bir lif kaynağıdır.

Yağ ve Lif Zengini Bitter Çikolata

En az %70 kakao içeren kaliteli bitter çikolata, yağ ve lif bakımından zengindir ve günlük demir, magnezyum, bakır ve manganez ihtiyacının %50’sinden fazlasını içerir. Ayrıca içeriğinde bulunan antioksidanlar tansiyonu düşürmeye ve kandaki LDL kolesterolün oksitlenmesini önlemeye yardımcı olur.

Sağlıklı Yağ Kaynağı Yumurta

Her ne kadar kolesterol ve yağ içeriği yüksek olsa da bütün yumurta gezegendeki en besleyici gıdalardan biridir. Bütün yumurta mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Kilo kontrolü açısından en önemli besinlerden birisidir. Protein ve beyin sağlığı açısından faydalı olan kolin de dahil olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz besin maddelerinin neredeyse tamamını içerir.

Hem Yağ Hem Protein Kaynağı Kabuklu Yemişler

Kabuklu yemişler yüksek oranda sağlıklı yağ ve lif içerir mükemmel bir bitki bazlı protein, E vitamini ve magnezyum kaynağıdır. Diğerlerinin yanı sıra badem, ceviz ve makademya fındığı sağlıklı kabuklu yemişler arasında yer alır.