Bu yağlar beslenmeniz için çok yararlı! Çikolata ve yumurta da var

Omega-3 Deposu Balık

Omega-6 ve Omega-3 en popüler sağlıklı yağlar olarak bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen çalışmalara ve güncel trendlere göre, Omega-3 tüketiminin artırılması kalp damar sağlığı açısından olumlu sonuçlar yaratır ve kandaki yağ oranının düşürülmesine yardımcı olur. Sağlıklı yağların faydaları beyin, gözler, kalp, cilt ve diğer organlar üzerinde gözlemlenebilir. Omega-3 tüketimini artırmak için bol sebze ve meyvenin yanı sıra karides ve somon gibi deniz ürünlerini diyetinize ekleyebilirsiniz. Özellikle somon, alabalık, orkinos, sardalya ve ringa balığı gibi yağlı balıklar kalp sağlığı açısından faydalı olan omega-3 yağ asitleri, yüksek kaliteli proteinler ve diğer önemli besin maddeleri bakımından zengindir.