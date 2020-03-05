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İstanbul'dan El-Bab'a uzanan operasyon! Hain plan engellendi

Suriye'deki Türk birliklerine saldırı hazırlığındaki terör örgütünün planı İstanbul'dan El-Bab'a uzanan operasyonla son anda engellendi.

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Terör örgütü, tonlarca patlayıcı ham maddesi hazırladı, Suriye'deki Türk birliklerine saldırı planladı. Jandarma'nın başarılı operasyonu ile emellerine ulaşamadan yakalandılar.

Çamaşır suyu ile kamufle edildi
TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre; hain planın rotasında başlangıç noktası İstanbul Başakşehir'di. İkitelli'deki bir depodan, patlayıcı yapımında kullanılacak 19 bin 600 kilogramlık nitrik asit bidonlarla bir tıra yüklendi. Patlayıcı ham maddesi, bidonların üst kısımlarına koyulan çamaşır suyu ile kamufle edildi.

Amaç Suriye'ye geçirip El-Bab'a ulaştırmaktı
Kocaeli'de kamufle işe yaradı ve tır kontrolden geçti. Bir sonraki durak, Kilis'teki Çobanbey Gümrük Kapısına götürüldü. Amaç, patlayıcı ham maddesini Suriye'ye geçirip El-Bab'a ulaştırmaktı.

Depoya baskın
Ancak sınırdan geçemeden yakalandılar. Tır şoförü ve nakliye firmasının sahipleri gözaltına alındı. Gaziantep'te de bir kimya firmasında çalışan 2 Suriyelinin terör örgütlerine patlayıcı ham maddesi temin ettiği belirlendi. İstihbarat çalışması sonucu, tırın son durağı olan El-Bab'daki depoya da ulaşıldı.

Depo sahibi Suriyeli de gözaltına alındı
Jandarma birlikleri depoya baskın düzenlendi. Patlayıcı madde yapımında kullanılacak çok miktarda amonyum nitrat ve sıvı kimyasal ele geçirildi. Depo sahibi Suriyeli de gözaltına alındı.

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