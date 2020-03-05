FED kararı sonrası dolar resmen çakıldı! 5 Mart Perşembe dolar ne kadar?

FED kararı sonrası 6,05 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, güne 6,08 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 6,78'den işlem görüyor.

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Analistler, başta FED olmak üzere küresel çapta merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi ve ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle artan risk algısının piyasalarda etkili olduğunu belirtiyor.

Erdoğan-Putin zirvesi

Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu vurgulayan analistler, İdlib konusundaki gelişmelerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki son zamanaların en büyük krizine yol açan İdlib ile ilgiki zirvenin yakından takip edileceğini belirtti.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,15'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,05-6,10 bandının takip edileceğini kaydetti.

5 Mart altın fiyatları

- Gram altın 320 liradan alınıyor, 321 liradan satılıyor.

- Çeyrek altın 513 liradan alınıyor, 526 liradan satılıyor.

- Tam altın 2054 liradan alınıyor, 2099 liradan satılıyor.

- Yarım altın 1027 liradan alınıyor, 1053 liradan satılıyor.