Abdullah Öcalan'dan hükümete Suriye teklifi! Bana da rol verin

Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşmeler sürerken Abdullah Öcalan'dan bomba bir teklif geldi. Uzun süre sonra ailesiyle görüşme izni verilen terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili devreye girmek istediği belirtildi.

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Asrın Hukuk Bürosu, teröristbaşı ile en son yapılan görüşme sonrası tuhaf açıklamalarda bulundu.

İmralı’da çıkan yangının ardından Öcalan’ın ailesiyle görüştürüldüğü, durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, “Kardeşi Mehmet Öcalan ile yaptığı bu görüşmede Türkiye ve Ortadoğu’daki siyasi krize çözüm gücünü bir kez daha vurgulamıştır” denildi. Görüşme izninin İmralı’da yaşanan yangının ardından verildiği öne sürülen açıklamada, “Müvekkillerimizin genel olarak iyi göründüklerini ve yangından etkilenmediklerini gözlemlemiş bulunmaktadırlar” ifadelerine yer verildi.

Krize çözüm bulurmuş!

Açıklama şöyle devam etti: “Kardeşi Mehmet Öcalan ile yaptığı bu görüşmede Türkiye ve Ortadoğu’daki siyasi krize çözüm gücünü bir kez daha vurgulamıştır. 2019 yılında yapmış olduğu görüşmelerde ortaya koyduğu duruşu daha güçlü bir şekilde devam ettirdiğini belirtmiştir."