Berdan Mardini kimdir aslen nereli karısı Fatoş Mardini kimdir?

Berdan Mardini kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Berdan Mardini'nin karısı Fatoş Mardini kim soruları merak konusu oldu. Şarkıları ile her dönem popüler olan şarkıcı Berdan Mardini Diyarbakır'da doğdu ama aslen Mardinli. 2010 yılında Paris'te tanıştığı Fatoş Mardini ile evlenen şarkıcı bir dönem eşim ayağımı yıkar, bana hizmet eder sözleri ile gündem olmuştu.

Berdan Mardini kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Berdan Mardini'nin karısı Fatoş Mardi'ni kim soruları merak konusu oldu. 1978 Diyarbakırlı olan şarkıcı aslen Mardinli. 7 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olarak doğan Berdan Mardini yaptığı şarkılarla her dönem konuşulmayı bildi. 2010 yılında Paris'te yaşayan sevgilisi Fatoş Mardini ile evlenmesi magazin basınında yer almıştı. Berdan Mardini'nin eşi Fatoş Hanım hakkında ' Eşim ayağımı yıkar, terliklerimi ayağıma getirir bana hizmet eder' sözleri evliliğinden daha çok konuşulmuştu. Sanatçı ve karısı Fatoş Mardini o dönem çok konuşuşmuştu.

BERDAN MARDİNİ KİMDİR: Anne ve babası Mardin‘in Yaylabaşı köyünden olan Mardini, 5 Kasım 1978‘de Diyarbakır‘da doğdu. Yedi kardeş’in 6. sı olan olan Mardini’nin babası T.Z.D. Kurumunda çalışan bir devlet memuruydu. Babasının mesleği nedeniyle eğitimini değişik illerde sürdürmek zorunda kaldı.

İlkokul ikinci sınıfa kadar Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde okudu. Daha sonra babasının tayini çıkınca, ailesiyle birlikte Isparta’nın Gelendost taşındı. İlkokul üçüncü sınıfa Gelendost’ta devam etti. O yıllarda yeteneği ön plana çıkmaya başlıyordu. Okulda oynadığı piyes, tiyatro gibi sanat alanlarında sesinin güzelliği çevresi tarafından fark edildi.

EĞİTİM HAYATI: İlkokul 5.sınıfta düzenlenen ilçeler arası şiir yarışmasında üçüncü oldu. Daha sonra ortaokul yıllarında okulun düzenlediği bir çok sosyal ve kültürel faaliyetlerde görev aldı. Ortaokulda üç, lisede iki sene tiyatro oynadı. Yine okulun düzenlemiş olduğu ses yarışmasında birinci oldu. O a merak sarmaya başlamıştı. Enstrüman çalmayı çok istiyordu. Okulun açmış olduğu bağlama kursuna ablası ve ağabeği yazıldığı için kendisi yazılamadı. Ama o kadar hevesliydi ki ağabeyi ve ablası evde çalışırken onları seyreder, daha sonra bağlamayı gizlice alıp kendi kendine çalışırdı. Bir süre sonra kendide bağlama çalmaya başladı. Derken babası emekli oldu ve ağabeğiyle ablasının, daha önce gittiği İstanbul’a yerleşmek zorunda kaldı.

MÜZİK HAYATINA GİRİŞİ: İstanbul’da Avcılar’a yerleşti. Avcılar Süleyman Nazif Lisesi’nde eğitimine Lise üçüncü sınıftan devam etti. Bir senelik okul yaşantısı içerisinde yine okulun düzenlediği konser ve faaliyetlerde yer aldı. Üniversite sınavını kazanamadı ve iş hayatına atıldı. Babasının açmış olduğu tekstil firmasında kardeşleriyle birlikte çalışmaya başladı. Burada işin bütün safhalarında çalıştı. Ortacı, makineci ve pastalcı olarak çalıştı. İki senesini burada geçirdikten sonra firmalarının yakınındaki bağlama kursuna yazıldı. Orada çok iyi bağlama çalan birine rastladı. Bir gece onunla birlikte Avcılar sahilde bir bara gidip eğlenmeye karar verdiler. O barda ses düzeni henüz yeni kurulduğu için herkes kendi masasında çalıp söylüyordu. Kendi kendilerine mırıldanırken barın sahibi rica etti ve ses düzeniyle okumasını istedi. Orada bir iki türkü okuyunca çok beğenildi ve geceleri sahneye çıkması istendi.

ALBÜMLERİ: Bir iki yıl Bakırköy’de sahne aldıktan sonra Etiler Zorba Taverna haftanın bir günü türkü gecesi yapmasını istemişti. Pazar günleri orada çıkmaya başladı. Bir dönem sonra şu sıralar da sahne aldığı yer olan Taksim Mektup Bar’da çıkmaya başladı. Sahne yıllarına başladıktan sonra kendisinden iki yaş büyük olan ağabeğide gitar çalmaya başlayarak Berdan’a sahnede eşlik etmeye başladı. Nihayet profesyonel çalışması 2000 yılının kasım ayında piyasaya çıktı. Albümü Canan Prodüksiyon tarafından yapılmıştı. Ama gerek yapım hatası gerekse tanıtım hatası kitlelere onu ulaştıramamıştı. Bu albüm kendisi için iyi bir tecrübe oldu. 2000 yılından 2002 yılına kadar bu anlamda mücadele verdi ve sonunda istediği albümü yaptı.