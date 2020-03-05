Ömer Toprak sezonu kapattı Şenol Güneş karalar bağladı

Werder Bremen'in Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçta fibula kemiği kırılan Ömer Toprak sezonu kapatırken Milli Takım'ın havuzundaki savunma oyuncuların sakatlığı Şenol Güneş'in canını sıkmaya başladı.

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Haziran ayında başlayacak olan EURO 2020 öncesi sakatlık haberleri peş peşe gelmeye başlarken Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in planları altüst oldu. Yusuf Yazıcı, Merih Demiral, Cenk Tosun, Ozan Kabak derken bu kez de Ömer Toprak sakatlandı ve milli futbolcu sezonu kapattı.

Sahayı sedyeyle terk etti

Almanya Kupası çeyrek final maçında Werder Bremen deplasmanda Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Werder Bremen'in Türk stoperi Ömer Toprak aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki stoper sahayı sedyeyle terk etti.





Fibula kemiği kırıldı

Hastaneye kaldırılan deneyimli futbolcunun fibula kemiğinin kırıldığı belirtildi. Ömer Toprak'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken EURO 2020 öncesi Milli Takım'da bir futbolcunun daha sakatlanması moralleri bozdu. Öte yandan Frankfurt kulübü de maç sonrası Ömer Toprak için geçmiş olsun paylaşımında bulundu.

Milli Takım'da sakatlık kabusu

Milli futbolcularımızın yaşadığı talihsiz sakatlıklar futbolseverleri de üzdü. Milli oyuncularımız arasında Merih Demiral, Juventus'ta formayı kaptığı ve performansıyla alkış topladığı dönemde sakatlandı. Genç savunmacının EURO 2020'de forma giyme ihtimali oldukça düşük. Savunmanın bir diğer önemli isimlerinden Ozan Kabak da Schalke'de sakatlandı. Alman kulübü, oyuncunun 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Dorukhan'ın ne zaman döneceği belirsiz

Crystal Palace forması giyen golcü futbolcumuz Cenk Tosun'dan da üzücü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan Cenk Tosun'un da sahalra dönüşünün 6-7 ay sürebileceği ifade ediliyor. Millilerde orta sahada görev alan Dorukhan Toköz de sezonun ilk yarısında ağır bir sakatlık yaşadı. Çalışmalarını sürdüren Dorukhan'ın da EURO 2020'de tam anlamıyla hazır olup olamayacağı belirsiz.