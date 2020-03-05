Ezgi Sertel kimdir yaşı kaç işte eşi Ozan Çobanoğlu ve ikizleri

Ünlü sunucu Ezgi Sertel ikizlerini kucağına aldı. İkiz bebek annesi olan Ezgi Sertel hayatı ile merak konusu oldu. Arka Sokaklar oyuncusu Ozan Çolakoğlu ile evli olan Ezgi Sertel 38 yaşında ve aslan Safranbolulu.

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Ezgi Sertel kimdir, aslen nereli ve eşi Ozan Çolakoğlu kimdir araştırmaları merak konusu oldu. 39 yaşındaki Ezgi Sertel tüp bebek tedavisi ile ikiz bebeklerini Mert ve Tibet'i kucağına aldı.

Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük, Safranbolu'da doğmuştur. 7 yaşındayken Kur´an okumayı öğrendi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu'da okudu. Sonra Üniversitede okumak için abisi ile İstanbul'a gelerek İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliğinde okudu ve 2004 yılında mezun oldu.



Bir aile dostlarının klibinde oynadı ve bunu üzerine dizi teklifleri alarak kendini setlerde buldu.

Ezgi Sertel, Kanal 7'de sunduğu "Ezgi ile Yaz Sabahı" programı ile tanındı. Kanal 7'de "Memleket Hikayeleri" ve Samanyolu televizyonunda "Tek Türkiye" adlı dizide Zeynep Öğretmen adlı karakteri canlandırdı.

Daha önce 'Ezgi ile Şifalı Yemekler' adlı bir gezi ve yemek programı yapan Ezgi Sertel, Haber Türk ekranlarında "lezzet haritası" adlı tv programı yaptı. Sonra da SHOW TV'ye geçti ve aynı programı burada devam ettirdi.