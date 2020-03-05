Beşiktaş Ankaragücü karşısında moral arıyor

SÜPER LİG'de zirve mücadelesini sürdürmek isteyen Beşiktaş, düşme hattındaki Ankaragücü'nü konuk ediyor. Galatasaray maçı öncesi moral bulmak isteyen Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal bu maçı da boş geçmek istemiyor.

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Vodafone Park'taki Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplayarak tırmanışa geçti. Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alırken, MKE Ankaragücü 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 20 puanla 17. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ta 6 isim Galatasaray maçı öncesi sınırda

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Gönül ve Toköz forma giyemeyecek

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilen Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz de yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Beşiktaş Ankara takımı karşısında üstün

İki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka golsüz sona erdi.

Öte yandan Süper Lig'de oynanan son 23 maçta 18 kez beşiktaş, Ankara gücü ise sade 1 kez galibiyet yüzü gördü, 4 maç beraberlik sonuçlandı.