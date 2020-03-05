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ABD'de 8.3 milyar dolarlık koronavirüs bütçesi onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, koronavirüs ile mücadeleye yönelik önlem alınabilmesi için öngörülen 8.3 milyar dolarlık bütçe tasarısına onay verdi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ABD'ye de sıçrayarak 11 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

231 kişi gözetim altında

Toplam 231 kişinin gözetim altında tutulduğu Kaliforniya eyaletinin belirli bölgelerinde acil durum ilan edilirken, birçok okulda eğitime ara verildi.

İşiniz olmadıkça evden çıkmayın

Amerika'nın en kalabalık şehri Seattle’da, yetkililer ilaçlama faaliyetlerini artırırken, yerel televizyon kanalları halka, "İşiniz olmadıkça evinizden çıkmayın." şeklinde duyuru yaptı.

Bütçeye onay çıktı

Koronavirüs salgınına karşı önlem alabilmesi için ABD Temsilciler Meclisi, 8.3 milyar dolarlık acil bütçe tasarısını kabul etti.Bütçe tasarısına göre; koronavirüs aşılarının ve teşhislerin geliştirilmesi için 3 milyar dolar, halk sağlığı müdahale çabaları için 2.2 milyar dolar, tıbbi malzeme ve diğer sağlık hizmeti hazırlık için de 1 milyar dolar ayrılacak.

Ekonomik zararlar da ön planda

Öte yandan küçük işletmelerin, krizden kaynaklanan ekonomik zararlardan kurtulmasına yardımcı olmak için düşük faizli krediler bütçe tasarısında yer aldı.Salgının kontrol altına alınması için denizaşırı çabalara yardımcı olmak amacıyla da 1.25 milyar dolarlık bütçe belirlendi.

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